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10:56 27.02.2022

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

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Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає громадян РФ припинити війну проти України, не ставати співучасниками воєнних злочинів і попереджає російське керівництво про неминучу відповідальність у міжнародних судах за скоєне.

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну, - ви співучасники та спільники найтяжчих воєнних злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування і ведення агресивної війни, масових убивств мирного населення, застосування зброї масового знищення і заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає", - сказала генпрокурор у неділю у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами генпрокурора, в суботу ввечері диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми в Києві - загинули батьки й одна з дочок, яка навчалася в 4 класі, в Херсонській області війська РФ обстріляли швидку допомогу з пораненими - водій і пацієнт згоріли.

"Ваші ракети б'ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди літнього віку та жінки. Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів і звичаїв ведення війни, вони постійно чинять атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права", - заявила Венедіктова.

Вона наголосила, що війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. За словами генпрокурора, десятки таких ударів були спрямовані на дитячі сади і школи, лікарні, де перебували найменші українці.

"Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: нафтобаза у Василькові, газопровід у Харкові, поховання ядерних відходів у Києві. Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах насамперед страждає цивільне населення", - акцентувала увагу генпрокурор.

Вона наголосила: "Ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не звали. І нічого не зробили такого, щоб прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається і міцнішає. І ми переможемо! У вас немає шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда".

Звертаючись до президента РФ, Венедіктова сказала: "Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища і поважаю презумпцію невинуватості. Але не у вашому випадку. Ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець ХХІ століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Настане час - ми скажемо це вам у Гаазі в очі".

Теги: #звернення #громадяни_рф #венедіктова
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