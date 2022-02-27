Події

10:31 27.02.2022

У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

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У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

У Харкові наразі фіксуються непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів у державні органи й органи місцевого самоврядування, повідомляють у Національній поліції України в неділю.

"Звертаємося до всіх структур влади ретельно документувати такі випадки, забирати зброю і надати російським полоненим тимчасовий притулок", - повідомляється на сторінці Нацполіції у Facebook у неділю.

У відомстві також закликали й інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися.

При цьому в Нацполіції зазначили, що жителі Харкова пережили сьогодні "страшну ніч", але українські військовослужбовці "дають потужну відсіч російському загарбникові".

Раніше окупанти на легкій техніці прорвалися в міську смугу Харкова, зокрема в центр міста, почалися вуличні бої.

Теги: #харків #полон #окупанти
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