У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

У Харкові наразі фіксуються непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів у державні органи й органи місцевого самоврядування, повідомляють у Національній поліції України в неділю.

"Звертаємося до всіх структур влади ретельно документувати такі випадки, забирати зброю і надати російським полоненим тимчасовий притулок", - повідомляється на сторінці Нацполіції у Facebook у неділю.

У відомстві також закликали й інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися.

При цьому в Нацполіції зазначили, що жителі Харкова пережили сьогодні "страшну ніч", але українські військовослужбовці "дають потужну відсіч російському загарбникові".

Раніше окупанти на легкій техніці прорвалися в міську смугу Харкова, зокрема в центр міста, почалися вуличні бої.