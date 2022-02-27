Події

10:13 27.02.2022

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

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По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

Ракетного удару завдано по найбільшому спальному житломасиву Києва Вигурівщина-Троєщина в Деснянському районі української столиці.

"Безглуздий і нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!", - написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram, проілюструвавши повідомлення димом від пожежі, що виникла на місці влучення снаряда.

На фотографіях із соцмереж видно, що ракета влучила у двір житлового будинку, знищила декілька припаркованих там автомобілів, частина з яких горить. У найближчому до місця падіння снаряда багатоповерховому житловому будинку вибито склопакети. Поруч також зруйнований дитячий майданчик.

Теги: #київ #удар #троєщина
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