По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

Ракетного удару завдано по найбільшому спальному житломасиву Києва Вигурівщина-Троєщина в Деснянському районі української столиці.

"Безглуздий і нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!", - написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram, проілюструвавши повідомлення димом від пожежі, що виникла на місці влучення снаряда.

На фотографіях із соцмереж видно, що ракета влучила у двір житлового будинку, знищила декілька припаркованих там автомобілів, частина з яких горить. У найближчому до місця падіння снаряда багатоповерховому житловому будинку вибито склопакети. Поруч також зруйнований дитячий майданчик.