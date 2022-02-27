ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков
Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк
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