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09:54 27.02.2022

ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Теги: #переговори
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