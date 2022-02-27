Під Васильковом триває пожежа на нафтобазі "КЛО", вогонь не поширюється

Сховище нафтопродуктів "КЛО" горить біля с. Крячки Фастівського району Київської області неподалік м.Васильків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю вранці.

"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с.Крячки Фастівського району в результаті обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", – йдеться у повідомленні .

Підрозділи ДСНС готові і за першої можливості усувати пожежу після закінчення обстрілів. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Зі свого боку, KLO у своєму Facebook повідомила: "На превеликий жаль, сьогодні вночі російська армія ракетою атакувала нафтобазу KLO у Василькові. Нафтобаза зруйнована".

При цьому мережа наголосила, що сховища її єдиної нафтобази були заповнені майже повністю.

Пізніше вона додала, що співробітники нафтобази KLO врятували 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом за лічені хвилини після удару ракетою російських військ.