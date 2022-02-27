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07:46 27.02.2022

Група захисників України виявила ДРГ на Одещині, є поранені серед захисників

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Група захисників України виявила ДРГ на Одещині, є поранені серед захисників

Група прикордонників, поліцейських і бійців тероборони виявила та затримала диверсійно-розвідувальну групу у місті Роздільна Одеської області, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Серед українських захисників є поранені.

"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь  з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати. У затриманому мікроавтобусі  виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку", - йдеться у повідомленні.

Також затримано одного з диверсантів, особу якого зараз встановлюють. Пошуки решти диверсантів тривають.

 

 

 

Теги: #затримання #одеська_область #дрг
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