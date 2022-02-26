Події

22:28 26.02.2022

ЗСУ підірвали ешелон із пальним для ворожої армії, фактично зупинено просування противника до Києва зі сходу

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ЗСУ підірвали ешелон із пальним для ворожої армії, фактично зупинено просування противника до Києва зі сходу

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що українські артилеристи підірвали ешелон із більше ніж 3000 л пального для ворожої армії окупантів, фактично зупинивши просування противника до Києва зі сходу.

"Сьогодні вранці на станцію Низківка Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для колон російсько-фашистських військ, що наступають із напрямку Чернігів- Суми. Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі у ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи й підірвали ешелон із більш ніж 3000 пального для армії окупантів! Очевидці повідомляють, що на місці станції - море вогню!", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі в суботу.

Він наголосив, що "оскільки колії в РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі сходу".

"Залишилося знищити Гостомельське угруповання противника, й агресор буде відкинутий від столиці!", - додав Геращенко.

 

Теги: #київ #війна #пальне
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