Співробітників місії ОБСЄ в Україні вивезуть до Молдови

Членів місії ОБСЄ в Україні буде евакуйовано до Молдови для подальшої репатріації, повідомила у суботу пресслужба уряду Молдови.

Рішення евакуювати співробітників місії було ухвалено через неможливість гарантувати їхню безпеку. До Молдови вони мають прибути у неділю.

"Після прибуття представників ОБСЄ спробують якнайшвидше репатріювати в країни їхнього походження. Молдова не є для них кінцевим пунктом призначення", - повідомляється в пресрелізі.