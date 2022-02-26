Події

22:12 26.02.2022

Співробітників місії ОБСЄ в Україні вивезуть до Молдови

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Співробітників місії ОБСЄ в Україні вивезуть до Молдови

Членів місії ОБСЄ в Україні буде евакуйовано до Молдови для подальшої репатріації, повідомила у суботу пресслужба уряду Молдови.

Рішення евакуювати співробітників місії було ухвалено через неможливість гарантувати їхню безпеку. До Молдови вони мають прибути у неділю.

"Після прибуття представників ОБСЄ спробують якнайшвидше репатріювати в країни їхнього походження. Молдова не є для них кінцевим пунктом призначення", - повідомляється в пресрелізі.

Теги: #молдова #україна #евакуація #обсє
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