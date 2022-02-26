Події

22:11 26.02.2022

Співробітники Мінветеранів у кожній області виконують завдання як бійці тероборони, а також допомагають ветеранам, які вступають у тероборону

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Співробітники Мінветеранів у кожній області виконують завдання як бійці тероборони, а також допомагають ветеранам, які вступають у тероборону

Співробітники Міністерства у справах ветеранів України з центрального апарату та всіх територіальних відділів вступили до лав Сил територіальної оборони, а також координують міжнародну гуманітарну допомогу.

"Кожен з нас на місцях займається координацією підрозділів ТрО з іншими силовими підрозділами, вирішуємо проблемні питання з центрами комплектування та військово-цивільними адміністраціями. Часто ці питання виходять за межі наших компетенцій, але зараз – воєнний стан, тому будь-які питання ми вирішуємо за допомогою наших друзів. Так, представники наших тервідділів у складі ТрО збирають проблемні питання, зокрема й щодо матеріально-технічного забезпечення, ми їх систематизуємо, узагальнюємо і вирішуємо на місцевому рівні", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, співробітники Мінветеранів координують отримання та пошук гуманітарної допомоги з-за кордону.

"Це стосується насамперед координації між усіма відомствами, до яких звертаються як організації, так і люди з різних країн з пропозиціями надання допомоги", - зазначають у відомстві.

У Мінветеранів повідомляють, що їхні Центри соціально-психологічної реабілітації готові розміщувати у себе військовослужбовців.

Теги: #тероборона #мінветеранів
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