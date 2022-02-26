Події

22:09 26.02.2022

Зеленський та Джонсон обговорили подальші кроки щодо протидії агресору

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Зеленський та Джонсон обговорили подальші кроки щодо протидії агресору

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон телефоном обговорили подальші спільні кроки щодо протидії російському агресору.

"Поговорив телефоном із Борисом Джонсоном. Вдячний британському прем'єр-міністру за його позицію, нові рішення щодо посилення потужності української армії. Узгодили подальші спільні кроки з протидії агресору", - написав Зеленський у своєму Twitter у суботу ввечері.

 

Теги: #розмова #джонсон #зеленський
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