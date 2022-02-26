YouTube обмежив доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України

YouTube обмежив українцям доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України.

"У світлі надзвичайних обставин в Україні ми вживаємо низку заходів. Ми зупиняємо можливість монетизації деяких каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями. Ми обмежуватимемо рекомендації для цих каналів. Також у відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT та низки інших каналів в Україні. Ми продовжимо стежити за новими подіями і можемо вжити подальших заходів", - йдеться у повідомленні сервісу.

У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube у всьому світі.