Українська авіація знищила ще один російський ІЛ-76, колону військової техніки та ешелон із ПММ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про знищення ще одного військово-транспортного літака ІЛ-76МД із десантом, бронетехніки та ешелону з ПММ.

"Протягом доби окупанти втратили 11 вертольотів, три винищувачі СУ-30 "Оса", два штурмовики СУ-25 та ще один військово-транспортний ІЛ-76МД із десантом. Військову техніку знищували винищувачі СУ-27, бойові розрахунки комплексів С-300 та Бук-М1.

Бомбардувальник СУ-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки. Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар" ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із паливо-мастильними матеріалами", - повідомляє командування у суботу в мережі Facebook.