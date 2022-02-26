Зеленський поговорив із генсеком ООН про необхідність позбавлення РФ голосу в Раді безпеки та кваліфікацію дій як геноциду українського народу

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем заявив про необхідність позбавити Росію права голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН", - написав Зеленський у Twitter у суботу.