Події

20:22 26.02.2022

Зеленський поговорив із генсеком ООН про необхідність позбавлення РФ голосу в Раді безпеки та кваліфікацію дій як геноциду українського народу

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Зеленський поговорив із генсеком ООН про необхідність позбавлення РФ голосу в Раді безпеки та кваліфікацію дій як геноциду українського народу

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем заявив про необхідність позбавити Росію права голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН", - написав Зеленський у Twitter у суботу.

 

Теги: #рф #оон #зеленський
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