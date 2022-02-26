Глава МВС: Організовуємо оборону від ДРГ, видано вже понад 25 тис. одиниць зброї - Київ боротиметься

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляє, що для оборони Києва видано вже понад 25 тис. одиниць зброї та близько 10 млн набоїв, РПГ, гранат.

"Вітаю всіх. Я в Києві. Працюємо й організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис. одиниць зброї та близько 10 млн патронів, РПГ, гранат. Київ однозначно буде захищатися! Захищатися та битися до останнього!", - сказав міністр у відеозверненні, розміщеному на сторінці у Фейсбук у суботу.

Він відзначив самоорганізованість українців не лише в Києві, а й у всій Україні.

"Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, зокрема, і над протидією ДРГ. Знаходимо і даємо їм жару. Спільно з військовими ми формуємо надійний тил оборони", - додав міністр.

Він подякував прикордонникам, які першими зустріли бій, нацгвардійцям, поліцейським, рятувальникам, усім громадянам, хто захищає Україну.

"Україна сьогодні – це ми. І ми – це Україна. І ми вистоїмо! Слава Україні!", - додав глава МВС.