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19:15 26.02.2022

Омбудсмен: Від початку воєнної агресії РФ від обстрілів загинули 5 дітей, ще 33 поранені

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Омбудсмен: Від початку воєнної агресії РФ від обстрілів загинули 5 дітей, ще 33 поранені

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що від початку воєнної агресії РФ загинули п'ятеро дітей, ще 33 дістали поранень.

"Військове вторгнення Російської Федерації до України має жахливі наслідки для усього населення. Найсуттєвішою втратою є людські життя, насамперед - дитячі. За оперативними даними, з початку бойових дій агресора від обстрілів ворога загинуло 5 дітей, ще 33 отримали поранення", - написала Денісова на своїй сторінці у Фейсбук у суботу.

За її словами, лише за останню добу через обвал автомобілів із зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років, унаслідок обстрілу російськими військами дитячого садка "Сонечко" в м. Охтирка від важких поранень померла одна дитина, до "Охматдиту" в Києві у вкрай тяжкому стані через вогнепальні поранення до лікарні доставлено семирічного хлопчика. Дитина перебуває у реанімації у критичному стані, під час авіаудару по м. Сартана Донецької області загинула дитина.

За словами Денісової, на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі, начинені вибухівкою.

"Дії Російської Федерації порушують право на життя дітей, гарантоване статтею 6 Конвенції ООН про права дитини, та обов'язково стануть ключовими доказами під час розслідування Гаазьким судом військових злочинів, вчинених державою-агресором в ході вторгнення в Україну", - заявила омбудсмен.

Денісова наголосила: "Прошу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Товариство Червоного Хреста забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім родинам в умовах воєнного стану в Україні".

"Жодна дитина не повинна бути жертвою війни! – підсумувала вона.

 

Теги: #рф #омбудсмен #агресія
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