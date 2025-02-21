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20:56 21.02.2025

США відмовляються визнавати РФ агресором

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США відмовляються визнавати РФ агресором

Сполучені Штати дали зрозуміти, що можуть залишити міжнародні зусилля щодо судового переслідування РФ за вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Telegraph у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"За словами західних офіційних осіб, представники США відмовилися називати Росію агресором на зустрічі "Основної групи" країн, які готують трибунал у стилі нюрнберзького для суду над Володимиром Путіним за його військові злочини. Вашингтон так само відмовляється виступити співавтором заяви ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та вимагає від Москви вивести свої війська з охопленої війною країни. Адміністрація Трампа також відмовилася підписати заплановану заяву G7, яка називає Росію агресором у війні з Україною на відзначення третьої річниці конфлікту в понеділок", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, європейські чиновники побоюються, що дії Трампа можуть призвести до того, що Путіна звільнять від відоповідальності за його вторгнення в рамках будь-якого мирного врегулювання.

"Така позиція поставила під сумнів підготовку до заключної зустрічі "Основної групи" наступного місяця. Група очолює коаліцію з 40 країн для формування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України за зразком реагування на військові злочини нацистів після Другої світової війни. Це передбачає приєднання США та інших країн до України для надання юрисдикції спеціальному кримінальному трибуналу для розслідування як виконавців злочину агресії, так і тих, хто причетний до цього злочину", - вказується в статті.

Натомість Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не може переслідувати злочин агресії.

"Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", — сказав неназваний посадовець щодо протидії США визначення РФ як агресора.

Видання пише, що втрата підтримки трибуналу з боку США стане серйозним ударом по міжнародній репутації та авторитету проєкту. "Переписувати історію і робити вигляд, що цю війну почала не Росія, — це те, на що ми просто не можемо і не погодимося", - сказав європейський дипломат.

При цьому США ще офіційно не вийшли зі схеми та, як очікується, візьмуть участь у наступному засіданні наступного місяця у Страсбурзі, Франція.

Дипломатична нота, з якою ознайомилося видання, показала, що європейські чиновники були "шоковані" заявами США на серії міжнародних зустрічей про те, що РФ слід запросити назад у "цивілізований світ". У європейських столицях зараз ведуться переговори щодо можливого розвалу спеціального трибуналу, якщо США таки підуть.

 

Теги: #сша #агресія #рф

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