Уряд Німеччини схвалив експорт німецької зброї з Нідерландів в Україну

Федеральний уряд дозволив Нідерландам поставити в Україну 400 базук німецького виробництва, повідомляє dpa.

"За даними Федерального міністерства економіки та охорони клімату, у суботу також схвалено експорт 14 броньованих машин зі спеціальним захистом для України", - йдеться в повідомленні dpa в суботу.

Зазначено, що автомобілі використовували для особистого захисту, а також, можливо, для евакуації.

"Їх має бути передано українській владі. Крім того, через Польщу в Україну буде доставлено до 10 тисяч тонн палива. Додаткові служби підтримки наразі вивчають", - зазначено в повідомленні.