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18:52 26.02.2022

"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією

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"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією

"Укрзалізниця" знищила всі залізничні переходи з Росією.

"Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

"Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів і приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновано. Також припинено диспетчерський зв'язок із РФ. Запит РЗ на відновлення зв'язку з АТ "Укрзалізниця" нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві інфраструктури України.

"Укрзалізниця" повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюжка Європейського Союзу.

Також "Укрзалізниця" продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

Теги: #рф #укрзалізниця
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