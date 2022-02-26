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17:47 26.02.2022

Генштаб ЗСУ подякував США за додаткову військову допомогу Україні

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Генштаб ЗСУ подякував США за додаткову військову допомогу Україні

Збройні сили України подякували США за надання додаткової військової допомоги для України, про яку було заявлено у суботу, 26 лютого.

"Збройні Сили України вдячні народу, президенту, сенату, Конгресу, Державному департаменту, Міністерству оборони та Збройним Силам США за "Додаткову військову допомогу Україні", про що оголосив державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен 26 лютого 2022 р", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в соцмережі Facebook.

Теги: #сша #генштаб #подяка
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