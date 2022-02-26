Держприкордонслужба: Є надія, що українські захисники о. Зміїний можуть бути живі

Державна прикордонна служба України заявляє, що всі українські захисники о. Зміїний (Одеська область), який був захоплений агресором, можуть бути живі.

"Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, що перебували на острові. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками було втрачено зв'язок", - ідеться в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що нині, після отримання інформації про ймовірне місцезнаходження захисників Держприкордонслужба разом зі ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів.

"Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться"! - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 лютого агресор вів обстріл із корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонниках і воїнах ЗСУ на острові Зміїний.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про загибель 13 українських прикордонників у боях на о. Зміїний (Одеська область).