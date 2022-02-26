У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області спростували інформацію про нібито перевірки бомбосховищ і тимчасових укриттів.

"Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

У ДСНС закликали українців негайно повідомляти про випадки нібито перевірок до правоохоронних органів чи Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112.

Водночас в управлінні офіційно підтвердили, що всі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для гарантування безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації та артилерії.