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16:40 26.02.2022

У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

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У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області спростували інформацію про нібито перевірки бомбосховищ і тимчасових укриттів.

"Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

У ДСНС закликали українців негайно повідомляти про випадки нібито перевірок до правоохоронних органів чи Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112.

Водночас в управлінні офіційно підтвердили, що всі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для гарантування безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації та артилерії.

 

Теги: #дснс #харківська_область
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