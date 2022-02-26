Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Хакери зі спільноти Anonymous оприлюднили відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому заявили про намір розкрити всі секрети, які російська влада приховує від своїх громадян.

"Хакери із Anonymous опублікували звернення до Путіна. Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ. Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ!" - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у суботу.

Він також прикріпив до своєї публікації відеозвернення Anonymous.

"Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов'язаних із російським урядом. Це простий збіг, Володимире Путін? Anonymous так не вважає. Ми плануємо розкрити те, що роками було приховано. Сила Anonymous обрушиться на вас і ваших корумпованих посіпак", - каже представник хакерів у відеозверненні.

Він зазначає, що "це лише питання часу, коли Anonymous виявить увесь бруд", який Путін намагається приховувати від російського суспільства.

"Жоден скелет у шафі не залишиться недоторканим. Наразі ми вимагаємо від вас відновити права українського народу і піти у відставку зі своєї посади. Ви не змогли захистити найбільш уразливі верстви населення. Ви не виконали свого громадянського та морального обов'язку як держслужбовець. Через свою брехню ви підвели тих, ким маєте намір керувати", - сказав представник спільноти.

Він закликав інших хакерів "шукати та копати, щоб не залишити каменю на камені" від "влади Путіна".

"Ви вирішили розв'язати велику війну. Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життя, яке було втрачено під час вашого режиму", - підсумував представник хакерів.