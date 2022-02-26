Події

14:06 26.02.2022

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

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У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

Комендантська година у Києві з суботи діятиме з 17.00 до 8.00 ранку, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого", - написав Кличко у Телеграмі у суботу. .

За словами Кличка, всі цивільні особи, які перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці", - зазначив київський міський голова.

Як повідомлялося, з 24 лютого в столиці комендантська година діяла з 22.00 до 7.00 ранку.

 

Теги: #кличко #київ #комендантська_година
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