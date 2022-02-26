Кулеба закликав матерів, дружин, дочок російських солдатів вимагати від влади зупинити загарбницьку війну та врятувати своїх близьких

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав матерів, дружин, дочок російських солдатів вимагати від влади зупинити загарбницьку війну та врятувати своїх близьких.

"Матері, дружини, дочки російських солдатів! Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати безневинних людей, руйнувати наші будинки. Ваша влада бреше. Народ України зустрічає їх зі зброєю, а не квітами. Вимагайте від влади зупинити загарбницьку війну, врятуйте своїх близьких! - написав Кулеба у Twitter у суботу.