Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

У Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які наводять вогонь російських військ або прокладають їм дорогу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, ставлять мітки або не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації", - написав Резніков у соцмережі Facebook.

Він також звернувся до тих, хто співпрацює із російськими загарбниками.

"За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранено. У таких обставинах вас просто можуть не захотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, доки не пізно", - закликав міністр.

Окремо Резніков висловив прохання до жителів українських сіл і невеликих міст, через які проходять колони російської техніки.

"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час може йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", - пояснив він.