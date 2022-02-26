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13:52 26.02.2022

Поліція Харківської області просить жителів регіону повідомляти про підозрілих людей і предмети, які можуть бути сигналами для російського агресора

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Поліція Харківської області просить жителів регіону повідомляти про підозрілих людей і предмети, які можуть бути сигналами для російського агресора

 Поліція Харківської області продовжує забезпечувати правопорядок у регіоні, весь особовий склад цілодобово працює в посиленому режимі на місцях своєї дислокації.

"Головна увага приділяється охороні правопорядку, запобіганню скоєнню злочинів і правопорушень, оперативному реагуванню на звернення громадян, наданню допомоги населенню в захисті їхнього майна та законних інтересів", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Ситуаційний центр, який здійснює моніторинг оперативної обстановки, щодня обробляє понад тисячу повідомлень про скоєння злочинів і правопорушень, кожна інформація ретельно відпрацьовується для ухвалення правового рішення. На вулицях посилено патрулі, наряди стежать за порядком на виїздах із міста, поліція реагує на спроби дестабілізації криміногенної обстановки.

Поліція Харківської області закликає жителів області на тлі російської агресії не панікувати, зберігати спокій, не довіряти фейкам та обов'язково перевіряти інформацію, а також повідомляти поліції про виявлення підозрілих осіб та речей.

"Підозрілі предмети на вулицях населених пунктів можуть бути сигналами для російського агресора або приховувати потенційну небезпеку. Також слід звертати увагу на появу сигнальних стрічок, розміток, міток на дорогах або будівлях. Якщо ви помітили на вулицях якісь пакети, валізи, сумки з невідомим вмістом, у жодному разі не торкайтеся їх і негайно повідомляйте про це поліції", - йдеться в повідомленні.

Якщо 102 не відповідають, громадяни можуть передати інформацію за контактними телефонами територіальних підрозділів поліції Харківської області:

Індустріальний: +380956047088; +38 0979379117

Люботин, чергова частина: +380685509928, +380957949056

Харків Пас чергова частина: +380687165846

Куп'янськ: +380574255535, +380 99 774 8301

Холодногірський ВП, чергова частина: +380686376157, +38057 7125022

Основ'янський: +38057 7059815, +380632031916

Слобідський: +38 0577372346, +380635341856, +380961923702

Теги: #поліція #харківська_область
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