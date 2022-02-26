Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

Васильківська міська громада звернулася до жителів міста із закликом негайно повідомляти правоохоронців у разі виявлення підозрілих предметів та осіб.

"За умови виявлення підозрілих предметів: сумки, рюкзаки... не підходьте, відразу телефонуйте в поліцію. Також, прохання, якщо бачите підозрілих осіб, відразу телефонуйте на 102. Диверсанти переодягаються у форму ЗСУ, цивільний одяг, поводяться підозріло, часто оглядаються і постійно на телефоні", - зазначається в повідомленні громади в Facebook.

Також жителів закликали не впускати нікого в будинки і не розмовляти на вулиці, оскільки диверсанти можуть представлятися членами територіальної оборони.