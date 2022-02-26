Події

11:53 26.02.2022

Прем'єр Італії підтримав відключення Росії від SWIFT -Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який підтримав відключення Росії від SWIFT і надання оборонної допомоги Україні.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав - України та Італії. Тільки що Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна повинна стати частиною ЄС", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497502146270531585

Теги: #італія #санкції #swift
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 28.02.2022
Профільний комітет ВР просить світову фінспільноту запровадити нові санкції проти РФ

Профільний комітет ВР просить світову фінспільноту запровадити нові санкції проти РФ

07:23 28.02.2022
Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

Австралія оголосила про запровадження санкцій проти керівництва Росії

21:46 27.02.2022
ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

19:37 27.02.2022
ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

19:23 27.02.2022
Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

19:02 27.02.2022
ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

14:50 27.02.2022
Італія закриває повітряний простір для Росії - глава МЗС

Італія закриває повітряний простір для Росії - глава МЗС

14:42 27.02.2022
Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

14:30 27.02.2022
Італія надасть Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

Італія надасть Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

06:43 27.02.2022
SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою - Зеленський

ОСТАННЄ

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею вдвічі поменшало людей, але ситуація складна – начальник військової адміністрації

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

Україна схвалює рішення Ради Безпеки ООН щодо проведення надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН

Подоляк спростував чутки про оточення Києва

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА