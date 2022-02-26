У Солом'янському районі Києва пожежа у складських приміщеннях унаслідок влучення боєприпасу, виявлено тіло охоронця – ДСНС

У Солом'янському районі Києва внаслідок влучення боєприпасу виникла пожежа на складських приміщеннях площею близько 7000 м кв, знайдено тіло охоронця складу, повідомляє ДСНС.

"26 лютого о 08:30 у Солом'янському районі на вул. Волинській, 69 виникла пожежа у двох складських приміщеннях на площі близько 700 м кв. із подальшим розповсюдженням на поруч розташовані гаражі", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному в суботу в Телеграм-канал.

ДНС інформує, що спалах виник унаслідок влучення боєприпасу. "Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів", - наголошується в повідомленні.

До гасіння залучені 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.