Події

10:12 26.02.2022

У Солом'янському районі Києва пожежа у складських приміщеннях унаслідок влучення боєприпасу, виявлено тіло охоронця – ДСНС

1 хв читати
У Солом'янському районі Києва пожежа у складських приміщеннях унаслідок влучення боєприпасу, виявлено тіло охоронця – ДСНС

У Солом'янському районі Києва внаслідок влучення боєприпасу виникла пожежа на складських приміщеннях площею близько 7000 м кв, знайдено тіло охоронця складу, повідомляє ДСНС.

"26 лютого о 08:30 у Солом'янському районі на вул. Волинській, 69 виникла пожежа у двох складських приміщеннях на площі близько 700 м кв. із подальшим розповсюдженням на поруч розташовані гаражі", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному в суботу в Телеграм-канал.

ДНС інформує, що спалах виник унаслідок влучення боєприпасу. "Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного зі складів", - наголошується в повідомленні.

До гасіння залучені 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

 

Теги: #київ #війна #дснс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 26.02.2022
ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі міста Києва - Нацгвардія

ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі міста Києва - Нацгвардія

10:49 26.02.2022
ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі міста Києва - Нацгвардія

ДРГ противника постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі міста Києва - Нацгвардія

10:42 26.02.2022
Столичний метрополітен переведено в режим укриття – Кличко

Столичний метрополітен переведено в режим укриття – Кличко

10:40 26.02.2022
У Сумах тривають вуличні бої, жителів закликають не залишати домівки – Сумська ВЦА

У Сумах тривають вуличні бої, жителів закликають не залишати домівки – Сумська ВЦА

10:29 26.02.2022
За оперативними даними, внаслідок агресії РФ загинули 198 українців, з них троє дітей - Ляшко

За оперативними даними, внаслідок агресії РФ загинули 198 українців, з них троє дітей - Ляшко

10:24 26.02.2022
У соцмережах повідомляють про підірваний міст на трасі Київ-Житомир у районі Стоянки

У соцмережах повідомляють про підірваний міст на трасі Київ-Житомир у районі Стоянки

10:19 26.02.2022
Українські ППО збили націлену в дамбу Київського водосховища ракету - "Укрводшлях"

Українські ППО збили націлену в дамбу Київського водосховища ракету - "Укрводшлях"

09:53 26.02.2022
Ніч була складною, але російських військ у Києві немає - Кличко

Ніч була складною, але російських військ у Києві немає - Кличко

09:47 26.02.2022
ДСНС: Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського в Києві, інформація про жертв і постраждалих уточнюється

ДСНС: Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського в Києві, інформація про жертв і постраждалих уточнюється

09:43 26.02.2022
За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столичний метрополітен переведено в режим укриття – Кличко

За оперативними даними, внаслідок агресії РФ загинули 198 українців, з них троє дітей - Ляшко

Ніч була складною, але російських військ у Києві немає - Кличко

Настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію й ухвалити рішення про членство України в ЄС - Зеленський у розмові з Мішелем

У Києві дістали поранень 35 людей, зокрема двоє дітей - Кличко

ОСТАННЄ

Усі комунальні й аварійні служби Львова працюють у штатному режимі, світло, вода, газ у будинки подається без перебоїв - Садовий

Настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію й ухвалити рішення про членство України в ЄС - Зеленський у розмові з Мішелем

У Києві дістали поранень 35 людей, зокрема двоє дітей - Кличко

Триває евакуація мешканців, поранених унаслідок вибуху в житловому будинку на проспекті Лобановського в Києві – А.Геращенко

Київська ГЕС повністю під контролем України – міністр енергетики

На Вінниччині відбито спробу нападу на військову частину Нацгвардії – МВС України

В Україну прямує зброя та обладнання від наших партнерів – Зеленський після розмови з Макроном

Над Херсоном український прапор – мер

Кулеба: Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку

У житловий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА