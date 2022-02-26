Ніч була складною, але російських військ у Києві немає - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що російських військ у столиці немає, проте ворог намагається прорватися в місто, зокрема з боку Гостомелю та Житомира.

"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема з боку Гостомеля, Житомира, там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи, було кілька сутичок, перестрілок", - сказав Кличко в ранковому відеозверненні, розміщеному у Телеграм-каналі.

Він попросив усіх мешканців залишатися в укриттях, оскільки ворог має намір атакувати з повітря.

"Буде складно, але ми маємо вистояти. З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість. Слава Україні!", - наголосив мер.