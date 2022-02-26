ДСНС: Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського в Києві, інформація про жертв і постраждалих уточнюється

Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського, 6а у Києві, куди влучив снаряд, пожежу ліквідовано, інформація про жертв і постраждалих уточнюється, повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Сталося руйнування будинку з 17 по 21 поверх. Перевірено 21,22,23 та 24 потерпілих немає. Рятувальники проводять евакуацію всього будинку, ускладнений вихід із квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному в Телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні наголошується, що є загроза руйнування конструкцій, що триває пошук постраждалих.

"Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога періодично укривається в укритті. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", - інформують у ДСНС.

На місці працюють 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

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