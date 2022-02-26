Події

09:24 26.02.2022

Триває евакуація мешканців, поранених унаслідок вибуху в житловому будинку на проспекті Лобановського в Києві – А.Геращенко

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Триває евакуація мешканців, поранених унаслідок вибуху в житловому будинку на проспекті Лобановського в Києві – А.Геращенко

На місці вибуху в житловому будинку на проспекті Лобановського в Києві відбувається евакуація поранених мешканців, оглядається територія щодо можливих загиблих, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Триває огляд місцевості на предмет останків тіл мешканців. Є надія, що всі встигли поїхати або спуститися в бомбосховища", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі у суботу.

Він також повідомив: "Евакуюють поранених від удару російських окупантів". Геращенко розмістив відео з евакуацією.

Теги: #вибух #київ #війна #геращенко
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