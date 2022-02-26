Над Херсоном український прапор – мер

Над Херсоном український прапор, місто працює та живе, повідомив мер Ігор Колихаєв.

"Доброго ранку. Над Херсоном український прапор! Місто працює і живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами та хлібом питання вирішуємо, стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради. Водопостачання у звичайному режимі", – написав він у Facebook.

Крім того, він повідомив, що вчора у бомбосховищах Херсона народилося двоє здорових дітей.