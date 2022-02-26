Події

05:12 26.02.2022

Проривів у Києві немає, ТЕЦ-6 нічого не загрожує – заступник голови КМДА

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Проривів у Києві немає, ТЕЦ-6 нічого не загрожує – заступник голови КМДА

Заступник голови КМДА Андрій Крищенко повідомив, що у Києві проривів російських військових немає та ТЕЦ-6 на Троєщині нічого не загрожує.

"Проривів у місті немає… зараз ТЕЦ на Троєщині "нічого не загрожує", а інформації про нібито підрив мостів поки що немає", – сказав Крищенко у коментарі «Суспільному» у суботу

Водночас він зазначив, що у військовій частині у районі ст. м. "Шулявська" пролунав вибух, причину якого з'ясовують. Він додав, що розглядають можливий варіант авіаційного удару чи артилерійського вогню.

 

Теги: #кмда #тец_6 #крищенко
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