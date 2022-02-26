Колона з озброєнням з Польщі надійшла до України – Генштаб ЗСУ

Колона з озброєнням з Польщі надійшла в Україну, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі.

"Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак: Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", – цитує польського міністра Генштаб ЗСУ.

Наголошується, що Збройні сили України вдячні польській стороні за надання озброєння, суверенітету, територіальній цілісності України.

Як раніше повідомив у мережі Фейсбук радник голови Офісу президента Олексій Арестович, Польща передає першим пакетом 60-мм міномети (100 шт.) та боєприпаси до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів), 152-мм кумулятивні боєприпаси. автоматичними знаряддями та шоломами. Виражено готовність передачі ПТРК "Javelin", автомати "Grot".

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=259403289706090&id=100069092624537