Події

00:26 26.02.2022

Ця ніч буде більш важкою, ніж день, Росія піде на штурм

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Ця ніч буде більш важкою, ніж день, Росія піде на штурм

Ця ніч в Україні буде більш важкою, ніж день, Росія піде на штурм, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Мушу сказати абсолютно відверто: ця ніч буде більш важкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави: Чернігів, Суми, Харків... на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага - Києву. Не можна втратити столицю", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Водночас він зазначив, що цієї ночі Росія застосує всі сили, які вона має, щоб зламати опір української армії.

"Цієї ночі вони підуть на штурм. Усі ми розуміємо, що нас чекає: цієї ночі повинні вистояти. Доля України вирішується саме зараз", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #україна #війна #росія #зеленський
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