Боррель: Україна – частина Європи, і ми ніколи не погодимося зі спробами стерти її з карти світу жорстокою силою

Україна – частина Європи, і Європа ніколи не погодиться зі спробами стерти Україну з карти світу жорстокою силою, заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна – давня земля, прекрасна країна з сильною нацією. Ця нація європейська, і жодна кількість танків чи ракет не може зруйнувати факт існування України. Ви не одинокі. Ви – частина Європи, і ми ніколи не погодимося зі спробами стерти з карти світу вашу країну жорстокою силою", - сказав Боррель у заяві, опублікованій на Twitter у п'ятницю.

Він наголосив, що страхи минулого століття були відроджені реакційними ідеями та реакціоністами.

"Ви переживаєте надзвичайно темний момент вашої історії. У вашу країну здійснено вторгнення, ваша державність піддається сумніву, ваші міста зазнають атак, а ваших співгромадян вбивають за наказом однієї людини. Страхи минулого століття були відроджені реакційними ідеями та реакціоністами", - зазначив Боррель.