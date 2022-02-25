Події

22:56 25.02.2022

Боррель: Україна – частина Європи, і ми ніколи не погодимося зі спробами стерти її з карти світу жорстокою силою

1 хв читати
Боррель: Україна – частина Європи, і ми ніколи не погодимося зі спробами стерти її з карти світу жорстокою силою

Україна – частина Європи, і Європа ніколи не погодиться зі спробами стерти Україну з карти світу жорстокою силою, заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна – давня земля, прекрасна країна з сильною нацією. Ця нація європейська, і жодна кількість танків чи ракет не може зруйнувати факт існування України. Ви не одинокі. Ви – частина Європи, і ми ніколи не погодимося зі спробами стерти з карти світу вашу країну жорстокою силою", - сказав Боррель у заяві, опублікованій на Twitter у п'ятницю.

Він наголосив, що страхи минулого століття були відроджені реакційними ідеями та реакціоністами.

"Ви переживаєте надзвичайно темний момент вашої історії. У вашу країну здійснено вторгнення, ваша державність піддається сумніву, ваші міста зазнають атак, а ваших співгромадян вбивають за наказом однієї людини. Страхи минулого століття були відроджені реакційними ідеями та реакціоністами", - зазначив Боррель.

 

 

 

Теги: #україна #європа #підтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 25.02.2022
Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

Байден поінформував Зеленського про гуманітарну та економічну допомогу Україні

22:43 25.02.2022
Уряд Бельгії розглядає варіанти практичної підтримки України

Уряд Бельгії розглядає варіанти практичної підтримки України

22:35 25.02.2022
Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

22:25 25.02.2022
Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

22:04 25.02.2022
Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

21:30 25.02.2022
Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

20:46 25.02.2022
Боррель: Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії

Боррель: Санкції ЄС націлені на 70% російської банківської системи та ключові компанії

20:42 25.02.2022
Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

20:32 25.02.2022
Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

19:49 25.02.2022
Польща передала Україні боєприпаси

Польща передала Україні боєприпаси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

ОСТАННЄ

Польща запускає механізм координації гуманітарної допомоги українцям

Глави МЗС Німеччини та України виступають за посилення тиску на РФ для припинення агресії - Кулеба

Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

Понад 30 учасників акції проти російського вторгнення в Україну заарештували, майже 100 оштрафовано у Петербургу

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі – "Київтеплоенерго"

Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА