Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі, повідомило КП "Київтеплоенерго" у п'ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, переданою агентству "Інтерфакс-Україна", генерація тепла та електрики здійснюється у необхідних для життєзабезпечення міста обсягах.

Згідно з оперативним зведенням НЕК "Укренерго" на 21:50 п'ятниці, ТЕЦ-6 працює одним блоком потужністю 143 МВт, що відповідає показнику вечора четверга.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко у Тelegram-каналі повідомив, що біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва поблизу житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Києві сталося 5 вибухів з інтервалом у 3-5 хвилин.