Події

22:08 25.02.2022

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

1 хв читати
Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі, повідомило КП "Київтеплоенерго" у п'ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, переданою агентству "Інтерфакс-Україна", генерація тепла та електрики здійснюється у необхідних для життєзабезпечення міста обсягах.

Згідно з оперативним зведенням НЕК "Укренерго" на 21:50 п'ятниці, ТЕЦ-6 працює одним блоком потужністю 143 МВт, що відповідає показнику вечора четверга.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко у Тelegram-каналі повідомив, що біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва поблизу житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Києві сталося 5 вибухів з інтервалом у 3-5 хвилин.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 24.02.2022
"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

19:14 24.02.2022
Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

19:07 24.02.2022
Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

22:43 23.02.2022
Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

19:15 23.02.2022
ОЕС України успішно пройде ізольований режим

ОЕС України успішно пройде ізольований режим

17:50 23.02.2022
Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

20:20 22.02.2022
Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплоенерго" з транспортування теплоенергії

Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплоенерго" з транспортування теплоенергії

20:14 22.02.2022
НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

16:45 22.02.2022
Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

12:51 22.02.2022
Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

ОСТАННЄ

Глави МЗС Німеччини та України виступають за посилення тиску на РФ для припинення агресії - Кулеба

Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

Понад 30 учасників акції проти російського вторгнення в Україну заарештували, майже 100 оштрафовано у Петербургу

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі – "Київтеплоенерго"

Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА