Події

22:01 25.02.2022

Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

1 хв читати
Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

Російська армія ракетними ударами знищує прикордонну інфраструктуру Держприкордонслужби з моря, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби України, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях", – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у п'ятницю ввечері.

В інформації зазначається, що пошкоджені кілька постів технічного спостереження.

У відомстві нагадали, що сьогодні о 4.25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.

 

Теги: #кордон #інфраструктура
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 26.02.2022
Кабмін схвалив рішення про тимчасове закриття прикордонних пунктів пропуску з РФ та Білоруссю – Шмигаль

Кабмін схвалив рішення про тимчасове закриття прикордонних пунктів пропуску з РФ та Білоруссю – Шмигаль

09:43 26.02.2022
За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

22:35 25.02.2022
Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

22:19 25.02.2022
Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

10:00 24.02.2022
Російська військова техніка порушила держкордон України у чотирьох областях

Російська військова техніка порушила держкордон України у чотирьох областях

06:19 24.02.2022
Українські прикордонні пункти атаковані на всьому українсько-російському кордоні

Українські прикордонні пункти атаковані на всьому українсько-російському кордоні

12:10 23.02.2022
На Харківщині держкордон охороняють у посиленому режимі, обстановка контрольована

На Харківщині держкордон охороняють у посиленому режимі, обстановка контрольована

11:48 23.02.2022
У прикордонних районах України запроваджують додаткові режимні обмеження

У прикордонних районах України запроваджують додаткові режимні обмеження

22:10 20.02.2022
Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

10:01 18.02.2022
Мінськ звинувачує країни ЄС, що межують із Білоруссю, у невиконанні домовленості щодо пропуску вантажівок

Мінськ звинувачує країни ЄС, що межують із Білоруссю, у невиконанні домовленості щодо пропуску вантажівок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Ахметов спрямував на допомогу Києву 150 млн грн

ОСТАННЄ

По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

Відкриті магазини "АТБ" з підвалами будуть доступні для всіх під час повітряної тривоги, окрім комендантської години.

ЄС має намір заморозити активи ЦБ РФ, відключити деякі банки від SWIFT - фон дер Ляєн

ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

Держспецзв'язок спростував заяви про коригування ворожих ударів через геолокацію українців у смартфонах

Джонсон вітає зростаючу готовність відключити Росію від SWIFT

Мер Львова закликає мешканців міста приєднуватися до патрулювання міста

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

Шольц скликає екстрене засідання бундестагу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА