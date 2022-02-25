Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

Російська армія ракетними ударами знищує прикордонну інфраструктуру Держприкордонслужби з моря, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби України, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях", – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у п'ятницю ввечері.

В інформації зазначається, що пошкоджені кілька постів технічного спостереження.

У відомстві нагадали, що сьогодні о 4.25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.