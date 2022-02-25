Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

Уряд Польщі схвалив поставку Україні мінометів і боєприпасів до них, безпілотники та інше озброєння.

Як повідомив у мережі Фейсбук радник голови Офісу президента Олексій Арестович, Польща передає першим пакетом 60-мм міномети (100 шт.) і боєприпаси до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів), 152-мм кумулятивні боєприпаси, боєприпаси до автоматичної зброї та шоломи. Виражена готовність передачі ПТРК Javelin, автомати Grot.

Раніше, зазначає Арестович, генсек НАТО Столтенберг заявив наступне: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та в повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО і велику кількість зброї".