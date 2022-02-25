Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння
Країни НАТО постачатимуть Україні системи протиповітряної оборони та додаткове озброєння, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає "Радіо Свобода".
"За його словами, "Росія зруйнувала мир у Європі" і наразі "народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії". НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила "цю безглузду війну", вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі.