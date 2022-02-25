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20:38 25.02.2022

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

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"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

"Укрзалізниця" відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку.

Як зазначається у Telegram-каналі "Укрзалізниці", відправлення поїздів здійснюється з вокзалу "Київ-Пасажирський", зокрема з приміського вокзалу - слідкуйте за оголошеннями диктора станції.

Відповідно до розкладу до відправки готові поїзди:

- № 095 Київ - Рахів о 19:48 (посадку подовжено);

- № 029 Київ – Ужгород о 20:05 (посадку подовжено);

- №049 Київ – Трускавець о 20:12 (додано ще п'ять вагонів);

- №057 Київ – Ворохта о 20:21;

- №097 Київ – Ковель 21:22;

- №007 Київ – Чернівці 02:22;

- №091 Київ – Львів о 22:37.

Буде також запущено низку електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті, пересадку на запасний дизель-потяг.

Враховуючи обставини, можливі затримки подання потягів, але вагонів достатньо для безпечної евакуації майже 10 тисяч людей до кінця доби.

Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.

"Під час посадки просимо дотримуватися порядку, а під час поїздки - не розголошувати свого місцеперебування. Також не дивуйтеся аварійному освітленню в салонах - чим менше поїзд схожий на гірлянду, тим безпечніша подорож", - наголосили в компанії.

 

Теги: #укрзалізниця #евакуаці_жителів
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