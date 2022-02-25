Події

20:09 25.02.2022

Іванків Київської області окупанти обстрілюють "Градами", є жертви серед цивільного населення – МВС

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Іванків Київської області окупанти обстрілюють "Градами", є жертви серед цивільного населення – МВС

У МВС України заявляють, що російські окупанти обстрілюють із "Градів" Іванків, є жертви серед цивільного населення.

"Місто Іванків у Київській області обстрілюють "Градами". Наразі розгортаються "Гради", є пожежі, є жертви серед цивільного населення", - сказав у п'ятницю у розміщеному у Facebook відеозверненні пресслужби МВС спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він додав: "Росіяни стріляють по цивільних об'єктах, по об'єктах інфраструктури, і є величезна небезпека того, що вони можуть потрапити своїми снарядами у магістральні газопроводи і через це буде припинено транзит газу до Європи... Газопроводи можуть бути однією з цілей РФ".

 

Теги: #жертви #обстріли #київська_область
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