МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

У МВС України заявляють, що силові підрозділи України здійснюють перевірки у містах України для виявлення російських диверсійних груп.

"СБУ спільно з іншими силовими підрозділами розпочинають перевірки у всіх містах, щоб виявляти диверсійні групи. Ми знаємо, що в Києві сьогодні було встановлено та знешкоджено декілька диверсійних груп. У багатьох містах України з'являються диверсанти", - сказав у п'ятницю у розміщеному у Facebook відеозверненні пресслужби МВС спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він наголосив: "Просив би всіх, нагадую – не забувайте носити із собою паспорти, ставитися з розумінням до того, що можуть бути перевірки паспортів".