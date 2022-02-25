Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Міністерство освіти і науки рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні.

"Сьогодні надіслано листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам закладів професійної та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошення канікул на два тижні", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

Він також попросив педагогів і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації.

Крім того, міністр попросив не переходити за підозрілими посиланнями та не поширювати непідтвердженої інформації.