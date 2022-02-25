Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

Плани Російської Федерації створити на території України тимчасову адміністрацію не реалізовані, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Створити хаос у країні і на цьому тлі створити тимчасову адміністрацію: ці плани теж нам добре відомі. Ці плани навряд чи будуть реалізовані. Держава на сьогодні є абсолютно ефективною і абсолютно ефективним є президент Зеленський", - заявив Подоляк на брифінгу в Офісі президента України у п'ятницю ввечері.

Він підтвердив, що президент Володимир Зеленський перебуває в Києві і ефективно керує державою і обороною.

"Вчора, позавчора, сьогодні він працює цілодобово. У нього постійні зустрічі з іншим керівництвом країни – Кабінетом Міністрів, депутатами, а також постійні консультації зі світовими лідерами. Президент в курсі всього, що відбувається в країні, і приймає оперативні рішення з управління державою", - сказав він.