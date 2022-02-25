Події

19:19 25.02.2022

Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

1 хв читати
Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

Плани Російської Федерації створити на території України тимчасову адміністрацію не реалізовані, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Створити хаос у країні і на цьому тлі створити тимчасову адміністрацію: ці плани теж нам добре відомі. Ці плани навряд чи будуть реалізовані. Держава на сьогодні є абсолютно ефективною і абсолютно ефективним є президент Зеленський", - заявив Подоляк на брифінгу в Офісі президента України у п'ятницю ввечері.

Він підтвердив, що президент Володимир Зеленський перебуває в Києві і ефективно керує державою і обороною.

"Вчора, позавчора, сьогодні він працює цілодобово. У нього постійні зустрічі з іншим керівництвом країни – Кабінетом Міністрів, депутатами, а також постійні консультації зі світовими лідерами. Президент в курсі всього, що відбувається в країні, і приймає оперативні рішення з управління державою", - сказав він.

Теги: #україна #росія #тимчасова_адміністрація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 25.02.2022
Польща передала Україні боєприпаси

Польща передала Україні боєприпаси

19:40 25.02.2022
Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

19:35 25.02.2022
Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

19:31 25.02.2022
Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

19:29 25.02.2022
Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

19:09 25.02.2022
Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

19:05 25.02.2022
Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

19:04 25.02.2022
ЄБРР у відповідь на українські події може призупинити доступ РФ та Білорусі до ресурсів банку

ЄБРР у відповідь на українські події може призупинити доступ РФ та Білорусі до ресурсів банку

19:03 25.02.2022
Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

18:37 25.02.2022
Росії відмовили в участі у "Євробаченні"

Росії відмовили в участі у "Євробаченні"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

Мінцифри дозволило витрачати кошти єПідтримки на фонд "Повернися живим"

ОСТАННЄ

МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

Литовська компанія передасть ЗСУ сучасні високотехнологічні засоби

"Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, продовжує евакуацію населення

Кабмін України впровадив тимчасове зупинення експорту препаратів крові

"Укренерго" спростувала фейки про відключення електроенергії, енергосистема працює стабільно

"Сільпо" тимчасово закрило частину магазинів, просить волонтерів приєднатися до роботи у супермаркетах

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Європи через закриття повітряного простору європейськими державами

Мінцифри дозволило витрачати кошти єПідтримки на фонд "Повернися живим"

СЕТАМ пропонує передати арештоване майно на потреби ЗСУ – нардеп Янченко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА