"Укренерго" спростувала фейки про відключення електроенергії, енергосистема працює стабільно

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростовує фейки щодо планів відключення електроенергії в Києві та інших регіонах України.

"Укренерго" офіційно заявляє, що енергосистема України працює стабільно. Обмеження енергопостачання споживачів не заплановано! В українських споживачів світло є і буде!" – повідомив системний оператор.

Як повідомлялося, у четвер "Укренерго" спростувало фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30 через підключення української енергомережі до європейської. Після випуску спростування цих фейків сайт компанії зазнав DDoS-атак.