Події

18:59 25.02.2022

"Укренерго" спростувала фейки про відключення електроенергії, енергосистема працює стабільно

1 хв читати
"Укренерго" спростувала фейки про відключення електроенергії, енергосистема працює стабільно

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростовує фейки щодо планів відключення електроенергії в Києві та інших регіонах України.

"Укренерго" офіційно заявляє, що енергосистема України працює стабільно. Обмеження енергопостачання споживачів не заплановано! В українських споживачів світло є і буде!" – повідомив системний оператор.

Як повідомлялося, у четвер "Укренерго" спростувало фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30 через підключення української енергомережі до європейської. Після випуску спростування цих фейків сайт компанії зазнав DDoS-атак.

Теги: #спростування #укренерго
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 25.02.2022
У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

22:55 24.02.2022
"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

19:41 24.02.2022
Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

Україна повністю виконала програму тестування ОЕС у рамках ізольованого режиму

12:57 23.02.2022
Ляшко спростував інформацію про наказ МОЗ евакуювати медзаклади в Києві та інших містах

Ляшко спростував інформацію про наказ МОЗ евакуювати медзаклади в Києві та інших містах

16:39 21.02.2022
Держприкордонслужба України спростувала інформацію про порушення російського кордону українською ДРГ

Держприкордонслужба України спростувала інформацію про порушення російського кордону українською ДРГ

16:04 21.02.2022
Кулеба спростував інформацію про диверсії та обстріли, що поширюється в РФ

Кулеба спростував інформацію про диверсії та обстріли, що поширюється в РФ

12:47 21.02.2022
Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона, - Данілов

Україна не має жодного стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона, - Данілов

19:45 19.02.2022
Головнокомандувач ЗСУ: Інформація про нібито обстріли Ростовської області – відверта брехня та провокація

Головнокомандувач ЗСУ: Інформація про нібито обстріли Ростовської області – відверта брехня та провокація

16:15 19.02.2022
Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

18:40 11.02.2022
СБ може виділити «Укренерго» та ОГТСУ $650 млн на підвищення ефективності та модернізацію

СБ може виділити «Укренерго» та ОГТСУ $650 млн на підвищення ефективності та модернізацію

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

ОСТАННЄ

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

Польща передала Україні боєприпаси

Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

Литовська компанія передасть ЗСУ сучасні високотехнологічні засоби

Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

"Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, продовжує евакуацію населення

Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

Кабмін України впровадив тимчасове зупинення експорту препаратів крові

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА