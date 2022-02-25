Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Європи через закриття повітряного простору європейськими державами

S7 Airlines відмінить усі свої рейси до Європи з 26 лютого до 13 березня.

Рішення ухвалено "у зв'язку із закриттям повітряного простору європейськими державами", йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Скасовуються рейси в Бургас, Варну, Мюнхен, Відень, Дюсельдорф, Берлін, Верону, Болонью, Мілан, Аліканте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоніки, Ніццу, Париж. Продаж квитків на ці рейси після 13 березня тимчасово призупинено.

Про намір закрити повітряний простір для російських авіакомпаній раніше заявили Польща та Чехія.