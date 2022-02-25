Мінцифри дозволило витрачати кошти єПідтримки на фонд "Повернися живим"

Міністерство цифрової трансформації реалізувало можливість витратити кошти з підтримки на допомогу українській армії через фонд "Повернися живим".

"Повернися живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати в 1 тис. грн або залишок, який у вас є на банківській картці. У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну від російських військ", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві наголошують, що внески українців на потреби армії б'ють рекорди.

"Нагадаємо, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернися живим". За добу зібрали більше, ніж за весь рік!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни також можуть переказати кошти через єПідтримку, якщо у них є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку.

Спрямувати кошти на допомогу армії можна за посиланням.