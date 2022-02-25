Події

18:35 25.02.2022

Мінцифри дозволило витрачати кошти єПідтримки на фонд "Повернися живим"

1 хв читати
Мінцифри дозволило витрачати кошти єПідтримки на фонд "Повернися живим"

Міністерство цифрової трансформації реалізувало можливість витратити кошти з підтримки на допомогу українській армії через фонд "Повернися живим".

"Повернися живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати в 1 тис. грн або залишок, який у вас є на банківській картці. У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну від російських військ", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві наголошують, що внески українців на потреби армії б'ють рекорди.

"Нагадаємо, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернися живим". За добу зібрали більше, ніж за весь рік!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни також можуть переказати кошти через єПідтримку, якщо у них є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку.

Спрямувати кошти на допомогу армії можна за посиланням.

Теги: #єпідтримка #повернися_живим
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 23.02.2022
У межах програми "єПідтримка" майже 39 млн грн спрямовано на оплату комунальних послуг

У межах програми "єПідтримка" майже 39 млн грн спрямовано на оплату комунальних послуг

18:26 16.02.2022
Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

20:26 09.02.2022
Продаж книг у Yakaboo після запуску "єПідтримки" зріс утричі

Продаж книг у Yakaboo після запуску "єПідтримки" зріс утричі

13:37 09.02.2022
Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

14:24 02.02.2022
Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

13:32 26.01.2022
Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

15:53 19.01.2022
Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

13:33 19.01.2022
Українці віком понад 60 років зможуть спрямувати 1 тис. грн "єПідтримки" на купівлю ліків із 24 січня

Українці віком понад 60 років зможуть спрямувати 1 тис. грн "єПідтримки" на купівлю ліків із 24 січня

16:17 17.01.2022
Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

15:37 10.01.2022
Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

РФ позбавили права участі в ПАРЄ та Кабміні Ради Європи

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

ЗСУ і тероборона утримують оборону Києва, ворог продовжує зазнавати втрат – Генштаб

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

ОСТАННЄ

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Європи через закриття повітряного простору європейськими державами

Росії відмовили в участі у "Євробаченні"

СЕТАМ пропонує передати арештоване майно на потреби ЗСУ – нардеп Янченко

КМДА просить киян за змоги перевірити дахи на наявність міток для цілей ворога

Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

Мринське ПСГ припинило відбір газу через бойові дії поблизу нього, збільшено відбір з інших ПСГ

Мінветеранів опублікувало інформацію про комендантську годину в регіонах на території України

РФ позбавили права участі в ПАРЄ та Кабміні Ради Європи

Кулеба обговорив з Блінкеном відключення РФ від SWIFT і постачання оборонної зброї

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА