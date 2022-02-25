КМДА просить киян за змоги перевірити дахи на наявність міток для цілей ворога

Київська міська державна адміністрація звернулася до жителів столиці з проханням за можливості перевірити дахи багатоповерхових будинків на наявність міток для цілей російських агресорів та знищити ці знаки.

"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі КМДА у п'ятницю.